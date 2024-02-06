Miraç gecesi süt için, bakın neler oluyor! 1 bardaktaki fazilet... Miraç Kandili'ni idrak eden İslam alemi, bu gece mutlaka 1 bardak süt içiyor. İşte Miraç gecesi süt içmenin fazileti...

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İslam alemi, Miraç Kandili'nde ibadetlerini yerine getiriyor.

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, bu sene 6 Şubat Salı gününe denk geldi.

Hz. Muhammed (S.A.V) Yüce Allah'ın huzuruna kabul edilmek üzere göğe çıktığı Miraç gecesi, oldukça önem arz ediyor.

Miraç gecesi oruç tutmak, namaz kılmak, zikir çekmek, sadaka vermek, salavat getirmek gibi ibadetler yapılmalıdır.

Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında "süt içmek" de dikkat çekiyor.

Peygamber Efendimiz (SAV), Miraç gecesinde sütü tercih için Osmanlı bu durumu adet haline getirmiş ve süt dağıtmıştır.

Peki, bu gece süt içmenin anlamı nedir? Miraç gecesi süt içmenin fazileti...

Miraç gecesi süt içmenin anlamı

Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisi de Cebrail (a.s)'ın Efendimiz (SAV)'e biri süt, diğeri şarap olmak üzere iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı seçtin." dediği buyurulmaktadır.

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Bu nedenle Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.