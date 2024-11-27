Miras paylaşımında emsal karar! Tazminat ödenecek…

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki ZK, annesi F.Ü.'nün ölümünden 9 yıl sonra başlattığı hukuk mücadelesini kazanmasının ardından alınan emsal karar gündeme geldi.

Nüfus kayıtlarında annesiyle olan bağının eksik olması nedeniyle mirasçı olarak görünmeyen ZK, hakkında verilen karar şaşırttı.

Miras başvurusuyla başlayan sürecin ardından mahkemeye taşınan durum sonunda İzmir 22. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tazminat verilmesine karar verildi.

MAHKEMEYE TAŞINDI!

ZK, annesi F.Ü.'nün 2013 yılında vefatının ardından mirastan herhangi bir hakkı olup olmadığını öğrenmek amacıyla 2022'de Narlıdere Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu.

Ancak yapılan incelemede, kadının nüfus cüzdanında anne ismi yazmasına rağmen nüfus müdürlüğü kayıtlarında annesine ilişkin bilgilerin bulunmadığı, bu nedenle mirasçı olarak görünmediği anlaşıldı.

ZK, 2016 yılında annesinden kalan taşınmazların iki kardeşi arasında paylaştırıldığını ve bu malların üçüncü kişilere satıldığını, yasal olarak tapu iptalinin yapılamayacağını öğrenen Z.K, CİMER'e başvurdu.

CİMER'e yapılan başvurunun ardından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün devreye girmesiyle birlikte, 2023 yılında nüfus kayıtları düzeltildi ve ZK'nin annesiyle olan bağı resmileştirildi.

TAZMİNAT ÖDENECEK!

Durumdan şikayetçi olan Z.K, kayıtlarda yapılan hata nedeniyle miras hissesinden mahrum kaldığı şikayetiyle Hazine aleyhine tazminat davası açtı.

İzmir 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, davalı tarafın avukatı, "Diğer mirasçıların davacının mirasçılığını bildikleri halde hisseyi kendi adlarına tescil ettirmek suretiyle kötü niyetli davrandıklarını, dava dışı kişilerin kusurlu davranışları nedeniyle illiyet bağının kesildiğini" savundu. Ayrıca ortaya çıkan zararda devletin sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini belirtti.

Mahkeme, kararında Türk Medeni Kanunu 38. maddesindeki "kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla devletçe tazmin edilir." hükmü gereğince mirastan kalan mal varlığının değeri olan 1 milyon 569 bin liranın yasal faiziyle davacıya ödenmesine hükmetti.