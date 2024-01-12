MİT Akademisi başvuruları başladı mı? Başvuru şartları ve süreci 2024! Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi'nde eğitim almak isteyenler başvuru şartları ve sürecine ilişkin bilgileri sorguluyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın duyurduğu akademiye başvurular yoğun ilgi görüyor. Peki, MİT akademisi başvuruları başladı mı? MİT akademisine nasıl, nereden başvurulur? Kimler başvurabilir, şartları nelerdir? İşte detaylar...

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Milli İstihbarat Akademisi’nin kurulacağı haberi MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından duyuruldu.

MİT'in kuruluşunun 97’inci yıldönümü etkinliğinde konuşan İbrahim Kalın, MİT akademisi ile ilgili müjdeyi verdi.

Kalın konuyla ilgili, “Türkiye'nin istihbarat teorisi üzerinde söz sahibi olması amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

MİT Akademisi hakkında bilgiler yoğun bir şekilde araştırılırken, merak edilen başlıklar "MİT Akademisi başvuruları başladı mı", "MİT Akademisi'ne kimler başvurabilir", "MİT Akademi değerlendirme süreci" oldu.

İşte MİT Akademisi başvuru detayları...

MİT Akademisi nedir

Millî İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Akademi aynı zamanda Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir

Akademi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek.

Bu programlarda eğitim gören öğrenciler; istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebilecek.

MİT Akademisi başvuru süreci 2024

Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması bekleniyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek.

Başvuru takvimi ve süreci nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilecek