Mobbinge uğruyor musunuz? İşte en sık görülen mobbing örnekleri

Yağmur Uçar

Çalışma hayatında yeni bir dönem...

İş yerlerinde bir çalışanın diğer çalışanlar veya yöneticiler tarafından kasıtlı ve sistematik olarak psikolojik tacize maruz bırakılması olarak bilinen mobbing ile mücadele başladı.

Bu kapsamda, hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan genelge, bu alanda önemli düzenlemeler içeriyor.

7 maddenin dikkat çektiği genelgede kasıtlı ve sistematik psikolojik şiddete karşı çalışanların ALO 170'i arayabileceğinin altı çizildi.

Öte yandan bu konuda iş veren ve yöneticilere büyük sorumluluk düştüğü vurgulandı.

Peki; mobbing nedir ve nasıl anlaşılır? Mobbing örnekleri haberimizde...

MOBBİNG NEDİR

Mobbing, iş yerinde bir kişinin sürekli olarak psikolojik baskıya, tacize veya sindirmeye maruz kalması durumudur.

Genellikle bir veya birden fazla kişinin, bir çalışana yönelik hakaret, dışlama, küçümseme, iş yüküyle aşırı zorlanma, sürekli eleştiriler, dedikodular yayma gibi davranışlarla bu kişiyi zor durumda bırakma amaçlı uyguladığı psikolojik tacizi ifade eder.

MOBBİNG BELİRTİLERİ

Mobbing, bir defaya mahsus bir durum değil, sürekli bir şekilde psikolojik şiddet uygulama anlamına gelir. Yani, bu durum uzun süre devam eder.

Mobbing mağduru, iş arkadaşları veya yöneticiler tarafından dışlanabilir. Sosyal izolasyon, mobbingin yaygın özelliklerinden biridir.

Genellikle tek bir kişiye yöneltilir ve o kişi üzerinde sürekli baskı kurma amacı güder.

Rastlantısal ya da tek seferlik bir olay değildir. Sistemi ve stratejisi olan bir süreçtir.

MOBBİNG ÖRNEKLERİ

Bir yönetici, çalışanını sürekli olarak küçük düşürür ve ona hakaret eder. Örneğin, "Bu kadar aptalca bir hata nasıl yapabilirsin? Senin gibileri burada istemiyorum" gibi sözler sarf edebilir.

Çalışan hakkında yanlış bilgi yayılır, örneğin "Şirketle ilgili önemli bilgileri dışarıya sızdırıyormuş" gibi dedikodulara maruz kalır.

Çalışan, yaptığı her işin eleştirilmesiyle karşılaşır. Herhangi bir başarı ya da çaba göz ardı edilir. Örneğin, "Bu işi nasıl böyle yaparsın, her zaman hatalı iş yapıyorsun" şeklinde bir yaklaşım sergilenir.

Çalışan, ofiste en kötü yere oturtulabilir, örneğin pencere kenarındaki kötü bir masaya ya da karanlık bir odada çalışmaya zorlanabilir.