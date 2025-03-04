Moda devleri birleşiyor! Dev anlaşma tamı tamına 1,5 milyar Euro…

Haber Merkezi

Moda dünyasında dengeler değişiyor, lüks marka zincirleri arasında yer alan iki dev isim Prada ve Versace tarafında, tarihi bir anlaşmaya imza atmak için adım atıldı.

Milano merkezli Prada, Versace’yi yaklaşık 1,5 milyar euro bedelle satın almak için Capri Holdings ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı belirtildi.

Prada ve Capri Holdings, Versace için yapılan ön incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmediklerini açıklandı.

Söz konusu durum ise, görüşmelerin hız kazanmasına yol açtı. Anlaşmanın kısa süre içinde, yani bu ay içinde, nihai aşamaya gelmesi bekleniyor.

Kaynaklar ise anlaşmanın değerinin ya da zamanlamasının değişebileceğini ve görüşmelerin başarısız olma ihtimalinin hala bulunduğunun da altı çiziliyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Versace, 2018 yılında Capri Holdings tarafından yaklaşık 1,8 milyar euroya satın alınmış, böylece İtalyan köklerinden uzaklaşarak küresel bir Amerikan moda grubunun parçası haline gelmişti.

Bu yeni anlaşmayla Versace, yeniden İtalyan modasının bir parçası olacak ve Prada’nın çatısı altında küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelecek.

Bu gelişme, uzun süredir uluslararası devler tarafından satın alınan İtalyan markalarının geleceği hakkında süren tartışmalara da yeni bir boyut kazandırıyor.

Eğer anlaşma tamamlanırsa, Prada, Versace’yi bünyesine katarak İtalyan lüks moda sahnesindeki en güçlü oyunculardan biri haline gelebileceği konuşuluyor.