Modemin yanından hemen kaldırın! Bu eşyalar internet hızını düşürüyor

Haber Merkezi

Pek çok kişi ev internetlerinin zaman zaman yavaşlamasından ötürü şikayet eder. Bu sorunun nedeni çoğu zaman servis sağlayıcılardan kaynaklanıyor olsa da modemin çevresinde yer alan cihazlarda internet kalitesini doğrudan etkileyebiliyormuş.

Kablolama veya paketinizden kaynaklanan sorunların yanı sıra internetinizin yavaşlamasına neden olan bu cihazların modemden uzak yerde konumlanması gerekiyormuş.

Ev teknolojileri alanında uzmanlaşmış Nerds To Go ekibi tarafından yapılan bir çalışma sonucunda ev internetinizin kalitesini doğrudan etkileyen cihazlar ortaya çıktı. İşte, modemin yanına koymamanız gereken o cihazlar…

BU CİHAZLARI MODEMDEN UZAK TUTUN!

İnternet kalitesini etkileyen cihazların başında Bluetooth bağlantılı cihazlar yer alıyor. Bu cihazlar modeminizin sinyal gücünü ciddi şekilde baltalayabiliyor. Bu da video izlerken takılmalar, oyunlarda gecikme ve sayfa yüklemelerinde yavaşlama gibi can sıkıcı sorunlara yol açıyor.

Çünkü hem Wi-Fi hem de Bluetooth cihazları, 2.4 GHz bandında çalışıyor. Bu da frekanslar arasında karışıklık yaratarak sinyal kalitesini düşürüyor.

Modemin yanından uzaklaştırmanız gereken o cihazlar:

Bluetooth hoparlörler

Akıllı ev asistanları (Amazon Alexa, Google Home)

Kablosuz kulaklıklar

Kablosuz klavye ve mouse

Oyun kolları ve Bluetooth kumandalar

Bluetooth destekli akıllı televizyonlar