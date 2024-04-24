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Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Monaco ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ilk maçı için geri sayım başladı. İşte maçın bilgileri...