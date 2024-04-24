Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ilk maçında Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.
Play-off serisinde üç galibiyet alan takım 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanacak.
Seride ilk iki karşılaşma ev sahibi avantajına sahip olan Monaco’nun ev sahipliğinde oynanacak.
Fenerbahçe Beko’da Yiğit Hamza Mestoğlu’nun sakatlığı bulunuyor. Sakatlık sorunu yaşayan bir diğer isim olan Johnathan Motley ise Fransa’ya götürüldü ancak durumuna maç saatinde karar verilecek.
Basketbolseverler Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 24 Nisan Çarşamba günü 20:00'de oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.