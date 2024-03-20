Mor soğanı kaynatıp her sabah için, o sağlık sorununu tarihe gömün… Soğan halk arasında bilindiği gibi adeta bir doğal antibiyotiktir. Düzenli olarak tüketildiğinde de birçok fayda sağlar. Özellikle de mor soğan sabahları kaynatılarak tüketildiğinde o sağlık sorunlarını kökten hallediyor…

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Soğan, pek çok hastalığa karşı adeta şifa deposu ola bitkilerin başında gelir. Halk arasında doğal antibiyotik olarak adlandırılan soğan farklı şekillerde tüketilerek sağlık açısından farklı faydalar sunar.

Son dönemlerde araştırılmaya başlanılan soğan ile yapılan alternatif tıp yöntemlerinden biri olan soğan suyu mor soğanın kaynatılması ile çeşitli şifalar sunar.

Binlerce yıldır faydaları ile tüketilen mor soğan kaynatılarak tüketildiğinde özellikle de o sağlık sorunlarını bertaraf etmekte oldukça başarılı oluyor.

Her sabah bir adet mor soğanı kaynatın….

Mor soğan, C, B6 vitaminleri, folik asit, magnezyum, demir, krom ve fosfor gibi önemli vitamin ve mineraller içeren sağlıklı besinler arasında yer alır. Bulundurduğu vitaminler sayesinde vücudumuz üzerinde etkili bir anitibiyotik etki yaratır.

Sabahları 1 adet mor soğanı kaynatarak tükettiğinizde böbrek ve safra kesesinde oluşan taş oluşumunu kuma dönüştürerek bu sağlık sorunundan ağrısız bir şekilde kurtulmanızı sağlar.

Aynı zamanda çözünebilir lif olan oligofruktoz içerdiğinden sindiriminiz düzenlenerek hazımsızlık, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi sorunları gidermede de oldukça etkili sonuçlar verir.

Ayrıca, damarlardaki yağ birikimini engelleyici özellikler sayesinde kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkiler sunar.

Soğan, içerdiği kuersetin ve biyoflavonoidler sayesinde iltihap karşıtı özelliklere sahiptir. Mor soğan suyu ise tiyosülfat bileşikleriyle vücuttaki iltihapları azaltabilir.

Ancak mor soğan suyu gibi doğal içerikleri tüketmeden önce alerjik reaksiyonları göz önünde bulundurarak, uzmana danışmak önemlidir.