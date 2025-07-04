Motor sürücüleri dikkat! 228 bin adet kask geri çağrıldı

ABD'de milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren ciddi bir güvenlik uyarısı yayımlandı.

509 markasına ait toplam 228 bin kask, güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle geri çağrıldı.

Yetkililer, bu kaskların kaza anında yeterli koruma sağlamadığını ve kafa travması riskini artırdığını açıkladı.

Söz konusu uyarı, bir kullanıcıya ait kaza sonrası yapılan inceleme sonucu gündeme geldi.

GERİ İADE YAPILACAK

Olayda kaskın sürücünün başından çıktığı ve beyin sarsıntısına yol açtığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından üretici firma harekete geçti ve tüm kullanıcıları uyardı.

Tüketicilere, bu modelleri kullanmayı derhal bırakmaları ve kaskları üreticiyle iletişime geçerek iade ya da değiştirme sürecini başlatmaları çağrısı yapıldı.

İşte geri çağrılan ürünlerin bilgileri: