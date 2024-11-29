Motosiklet devi iflas bayrağını çekti! Üretimleri azaltıyor…

Haber Merkezi

Pandemi sonrası ekonomik sıkıntılar yaşayan ekstrem motosiklet sporlarının önemli markalarından olan KTM, üç haneli milyon euroluk bir finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu açıklayarak gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Extrem motosiklet sporlarının önemli markaları arasında yer alan KTM iflas ettiğini açıkladı.

Şirketin sahibi Pierer Mobility iflas açıklamasının ardından hisselerinde yüzde 45 oranında düşüş yaşandı. Markanın yılbaşından bu yana hissedeki kayıp yüzde 84’ü buldu.

ÜRETİM AZALIYOR!

KTM, alacaklılarla müzakere ederek yeniden yapılandırma sürecine gireceklerini belirten Pierer Mobility, KTM’in üretim miktarını azaltmayı ve stoklarını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını duyurdu.

Bu doğrultuda, Avusturya’daki üretim tesislerinin çıktısı önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyar eurodan fazla düşürülecek.