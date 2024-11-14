MSÜ 2025 sınavı ne zaman? MSÜ başvuru ve sınav tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan ve lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde askeri öğrenciler yetiştiren bir eğitim kurumudur.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak isteyenlerin yolu Milli Savunma Üniversitesi'nden geçer.
ÖSYM, 202 5yapılacak olan MSÜ sınav tarihini açıkladı.
MSÜ sınavına girecek olanlar, 2025 MSÜ sınavı başvurularına dair bilgileri araştırıyor. Aynı zamanda MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.
İşte yeni MSÜ sınav tarihi...
MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ 2025
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları 2 Ocak 2025 Perşembe günü başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. MSÜ sınavının geç başvuruları ise 30 Ocak'ta alınacak.
MSÜ SINAVI 2025 NE ZAMAN
MSÜ 2025 sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.