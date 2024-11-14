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MSÜ 2025 sınavı ne zaman? MSÜ başvuru ve sınav tarihi

MSÜ 2025 sınavı ne zaman? MSÜ başvuru ve sınav tarihi ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimini açıklandı. Peki MSÜ 2025 ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi...