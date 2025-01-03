Milli Savunma Üniversite’sinde eğitim görmek isteyen binlerce subay adayı tarafından sınav tarihleri merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 yılı sınav takviminin ardından MSÜ sınav ve başvuru tarihleri konusundaki araştırmalar hız kazanmış durumda.
Sınava katılım sağlamak isten subay adayları başvuru tarihleri ve başvurunun nereden gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, MSÜ sınav başvuruları başladı mı? MSÜ sınav başvurusu nereden yapılır?
MSÜ 2025 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM 2025 sınav takvimine göre, MSÜ 2025 sınav başvuruları 02.01.2025-27.01.2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Başvuru yapmak isteyen adaylar ise "https://www.osym.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
MSÜ 2025 NE ZAMAN?
ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecek.