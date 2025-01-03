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MSÜ sınav başvuruları başladı mı? MSÜ sınav başvurusu nereden yapılır?

MSÜ sınav başvuruları başladı mı? MSÜ sınav başvurusu nereden yapılır? Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takviminin açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Sınava katılım sağlamak isteyen binlerce aday sınav başvuru tarihlerini ve başvuruların nereden gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav başvuruları başladı mı? MSÜ sınav başvurusu nereden yapılır?