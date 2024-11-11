Mühendisler açıkladı: O aletler resmen tehlike saçıyor! Yangından patlamaya…

Haber Merkezi

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız o elektronik aletler hakkında elektrik mühendisleri çarpıcı uyarılarda bulundu.

Piyasada bulunan ve birçok kişinin kullandığı o elektronik aletler meğer patlama ve yangın çıkarma gibi ciddi riskler taşıyormuş.

Evinizde bulundurduğunuz ancak risklerinden bir haber olduğunuz o elektrikli aletlerden kurtulmanız hayati risklerden kurtulmanız için oldukça önemli.

İŞTE EVDE BULUNDURULMAMASI GEREKEN O EŞYALAR…

Mühendislerden yapılan uyarılara göre, ucuz ve kalitesiz malzemelerden üretilen elektrik prizleri, aşırı ısınma ve kısa devre gibi ciddi sorunlara yol açabiliyormuş.

Bu tür prizler, elektrik çarpması riskini artırır ve evde yangın çıkma olasılığını yükseltir. Elektrik mühendisleri, güvenilir ve sertifikalı ürünleri tercih ederek bu riskleri minimize etmeye çalışır.

Prizlerin yanı sıra ısı dağılımı sorunları olan elektrikli aletler, aşırı ısınarak arızalanabilir veya yangın riski oluşturabilir. Özellikle, fan veya ısıtma mekanizmaları yetersiz olan cihazlar, mühendisler tarafından kaçınılması gereken ürünler arasında yer alır. Kaliteli bir soğutma sistemine sahip olan cihazlar tercih edilmelidir.

Son olarak bu cihazlar arasında yer alan uzatma kabloları, yanlış kullanıldığında ciddi sorunlara yol açabilir. Kalitesiz kablolar, aşırı akım yüklenmesi durumunda yanabilir veya elektrik kaçağına neden olabilir. Elektrik mühendisleri, güvenlik standartlarına uygun ve yüksek kaliteli uzatma kablolarını kullanmayı tercih ederler.