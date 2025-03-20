Muhteşem detay! Havlulardaki şeritlerin amacı bakın neymiş...

Yağmur Uçar

Yazılım mühendisi Nate McGrady, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunun sadece havluyu düzgünce katlamayı zorlaştırmak için yapıldığına inanıyorum" diyerek, birçok kişinin kafasını kurcalayan bu detaya dikkat çekti.

McGrady, sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Havluda oluşan şeritlerin havluların düzgünce katlanmasını önleyen bir detay olarak gördüğünü belirten McGrady, birçok kişinin aklındaki soru işaretlerini tetiklemiş oldu.

Kimisi bu şeritlerin tamamen süs amaçlı olduğunu söylerken, kimisi havlunun kolayca yırtılmasını engellemek için eklendiğini iddia etti.

İŞTE AMACI

Havlu üreticileri sonunda bu tartışmalara son noktayı koydu.

Meğer bu şeritlere özel bir isim bile verilmiş: "Dobby bordür."

Birçok havlu üreticisine göre bu şeritler sadece estetik bir detay değil.

Towel Hub’ın açıklamasına göre, dobby bordür, havlunun üretim sürecinde özel bir dokuma yöntemiyle oluşturuluyor.

Aynı zamanda havlunun dayanıklılığını artırıyor, liflerin aşınmasını önlüyor ve havlunun uzun ömürlü olmasını sağlıyor.