Müjde: 400 bin kişinin borcu silinecek

Yağmur Dinç

Genel Sağlık Sigortası kişilerin ekonomik gücü ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı 85 milyonluk Türkiye'nin tamamını kapsıyor.

GSS; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta anlamına geliyor.

2025 yılı yaklaşırken borçlular Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanmaya devam edip etmeyeceklerini merak ediyor.

GSS AFFI YOLDA

Yeni Şafak'ın haberine göre; Meclis’e sunulacak ve yaklaşık dokuz maddeden oluşması planlanan teklifle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları tahsil edilmeyecek.

10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak olan GSS prim borçları affından yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı öğrenildi.

Bu düzenleme ile devlet, 250 milyon TL’lik alacağından vazgeçecek.