Müjde gibi müjde: Aile başına 11 bin 500 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Haziran 2025 ödemeleri kapsamında evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve SED desteklerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı.
Temmuz ayında ise yeni zamlı ödemeler bekleniyor.
2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal destek modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Maaş katsayısına endeksli artışlar sayesinde sosyal yardım ödemeleri, artan hayat pahalılığı karşısında kısmi bir denge sağlamayı amaçlıyor.
SOSYAL ÖDEMELERE ZAM
Şu anda 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşının, Temmuz ayı itibarıyla 11.500 TL’ye çıkarılması bekleniyor.
Yaklaşık %15’lik bu artış, bakıma muhtaç bireylere hizmet veren aile bireyleri için önemli bir gelir desteği sağlayacak.
Aynı oranda artışın, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve sosyal ekonomik destek (SED) kalemlerine de yansıtılması öngörülüyor.