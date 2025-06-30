Müjde gibi müjde: Aile başına 11 bin 500 TL... Enflasyon farkı, sosyal destek ödemelerine de yansıyacak... Şu anda 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşının, Temmuz ayı itibarıyla 11.500 TL’ye çıkarılması bekleniyor.