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Mum stoklayın, hatta şimdiden yakın! Göz gözü görmeyecek, prizler tutmayacak...

Mum stoklayın, hatta şimdiden yakın! Göz gözü görmeyecek, prizler tutmayacak... Son 6 yılın en güçlü Güneş patlaması yaşandı. Açığa çıkan enerji ise başta teknolojik cihazlar olmak üzere bütün elektrik sistemini etkileyecek. Uzmanlar çoktan uyardı; mum stoklayanların içi rahat...