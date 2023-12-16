Mum stoklayın, hatta şimdiden yakın! Göz gözü görmeyecek, prizler tutmayacak...

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Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor.
Uzmanların uzun süredir uyardığı patlama, gerçekleşti.
Son 6 yılın en güçlüsü olarak adlandırılan Güneş patlaması, büyük miktarda enerji açığa çıkardı.
Etkileyecek
Patlama akabinde dünya çapında elektrik kesintileri bekleniyor.
Aynı zamanda cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlarda bozulmalar öngörülüyor.
Vatandaşların önlem alması tavsiye edilirken, Türkiye'nin de etkilenebileceği düşünülüyor.