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Musibet şimdi de o ilimize geliyor! Valilik uyardı: İki gün devam edecek

Musibet şimdi de o ilimize geliyor! Valilik uyardı: İki gün devam edecek Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün dikkat çeken uyarısının ardından şimdi de valilikten kritik bir uyarı geldi. Kuzey Afrika'dan gelen bela, şimdi de o ilimize sardı. Tedbir alın, bu gece giriş yapacak…