Musibet şimdi de o ilimize geliyor! Valilik uyardı: İki gün devam edecek

Samsun Valiliği ve Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, ilimizde gökyüzünü toz bulutlarıyla kaplayacak Kuzey Afrika kaynaklı tozların etkili olacağını duyurdu.
Bu duyuruda, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almak konusunda uyarıda bulunuldu.
Kuzey Afrika'dan gelen bu toz bulutlarının hava kalitesini etkileyebileceği belirtiliyor.
Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların ve çocukların dışarıda fazla vakit geçirmemeleri, mümkünse evlerinde kalmaları öneriliyor.
2 gün kalacak
25-26 Nisan tarihleri arasında Samsun’u etkisi altına alacağını belirten Valilik, uyarısında şu ifadelere yer verdi:
“25 Nisan 00.00 ile 26 Nisan 23.59 arası; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur.”