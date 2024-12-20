Musluk bataryanızı bir de böyle parlatın; Sonuç mükemmel...

Yağmur Dinç

Musluk bataryasında kireç birikmesi, özellikle suyun sert olduğu bölgelerde yaygın bir sorundur.

Sert su, içinde yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum mineralleri içerdiği için zamanla batarya yüzeylerinde beyaz lekeler veya kireç birikintileri oluşmasına neden olur.

Bu durum, hem estetik açıdan hoş olmayan bir durum yaratabilir hem de musluğun düzgün çalışmasını engelleyebilir.

Birçok yöntem deneyip yine de geçiremediyseniz, bir de böyle parlatın.

İlk uygulamada etkili olacak, pırıl pırıl parlayacak.

MUSLUK PARLATAN YÖNTEM

İşte musluk parlatma ipucu...

Musluk bataryasını temizlemek için ceviz büyüklüğünde bir vazelini elinize alın.

Musluğa güzelce sürün ve sünger ile ovalayın.

5 dakika kadar bekletip suyla durulayın. Sonuca çok şaşıracaksınız...