Musluklar açıldı: 6 ay ödemesiz "Nefes Kredisi" veren bankalar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nefes kredisi için ikinci paket başlıyor...

Birlikten yapılan açıklamada, ikinci Nefes Kredisi'nin, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların el ele vermesiyle KOBİ'lere destek olmak için 2 Ekim'de başlatıldığı anımsatıldı.

Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacminin 50 milyar liraya yükseltildiğine dikkat çekilen açıklamada, başvuruların 19 Kasım Çarşamba günü itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği aktarılarak, işletmelerin başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabileceği bildirildi.

KREDİ KOŞULLARI

Artırılan kredi hacminde mevcut koşulların aynen devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, temmuzda verilen ilk TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlandığı anımsatıldı.