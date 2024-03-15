Muslukların bu yöntemle temizleyin, ne kireç ne de su lekesi kalsın… Evlerde kireç ve su lekesi ile karşılaştığımız ana yerlerden biri musluklardır. Çeşitli kimyasallar ve doğal yöntemlerle temizlenebilen ancak bir süre sonra yeniden lekelere esir olan musluklar bu yöntem ile temizlendiğinde kireçten de su lekesinde de eser kalmıyor…

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Musluklar evde bulunan birçok noktaya göre, sık sık su ve kireç lekeleriyle kaplanır ve bu lekeleri temizlemek oldukça zaman alıcı ve zorlu bir iş olabilir. Özellikle de temizlenmemiş gibi bir görüntüye sebep olan musluk bataryaları ev hanımları için can sıkan bir durumdur.

Sizde her yolu denedim, ne kadar yıkasam da aynı kalıyor diyenler arasındaysanız bu yöntem tam size göre. Bu yöntemle musluk bataryalarınızda ne bir kireç ne de bir su lekesi kalacak adeta ayna gibi parlayacak.

İşte, tek damlası ile musluk bataryalarınızı ayna gibi parlatmanın o basit yöntemi…

2 malzeme ile mucize…

İnatçı lekelerin uğrak noktası olan musluk bataryaları aynı zamanda kireçlenmenin de en sık yaşandığı yerlerdir. Hem su lekelerinden hem de kireçten kurtulmanız için ise sadece iki malzemeye ihtiyacınız olacak.

Sirke ve karbonat, bu iki malzeme doğal temizlik malzemeleri olarak bilinir ve bir araya geldiklerinde gerçekten de etkileyici sonuçlar elde etmemizi sağlar. Bu mucize ikilinin kombinasyonu, kireç ve su lekelerini hızla çözerken, muslukların parlaklığını geri kazanmalarına da yardımcı olur.

Tek yapmanız gereken ise biraz sirkeyi musluk yüzeyine püskürtmek ve üzerine karbonat serpmektir. Ardından, bir sünger veya bez yardımıyla ovun ve durulayın. Sonuç tam da istediğiniz gibi, parıldayan ve lekesiz musluklar olacaktır.