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Mutfaktan çıkarın! O yağ sökücü yasaklandı: İşte nedeni...

Mutfaktan çıkarın! O yağ sökücü yasaklandı: İşte nedeni... Güvensiz ürünler bir bir ifşa edilmeye devam ediyor. Son olarak GÜBİS'e yeni eklenen bir ürün dikkatleri çekti. Yağ çözücü olarak kullanılan o ürünün toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.