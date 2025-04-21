Mutfaktan çıkarın! O yağ sökücü yasaklandı: İşte nedeni...

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına başlandı.
Sistem kapsamında oluşturulan internet sitesi "www.guvensizurun.gov.tr"ye ilk konulan ürünler arasında bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri yer aldı.
Tüketicilerin kullanımına açılan GÜBİS, "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" internet adreslerinden hizmet vermeye başladı.
Güven açısından riskli bulunan ve arzı yasaklanan ürünler, bu siteden kontrol edilebiliyor.
YASAKLANAN YAĞ ÇÖZÜCÜ
Mutfakların vazgeçilmezi olan yağ çözücüler de denetime tabi tutuluyor.
Son olarak Mikrotem markasına ait yağ çözücü, Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz bulundu.
Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılması talep edilen ürünün güvensizlik nedeni ise "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36/2/B Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallar Ve Madde 36/2/C Dokunsal Uyarılar Kısımlarına Aykırılık" olarak açıklandı.