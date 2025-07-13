Müthiş final TRT 1'de şifresiz! İşte merakla beklenen dev maç...

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalinde İngiliz takımı Chelsea ile Fransız ekibi Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde Real Madrid’i 4-0 mağlup eden PSG, etkili oyunuyla dikkat çekerken öte yandan Chelsea ise Brezilya temsilcisi Fluminense’yi 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği final maçı için geri sayım başladı. Peki, Chelsea - PSG maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte dev maçın bilgileri...

Chelsea - PSG maçı ne zaman?

Chelsea - PSG maçı 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.