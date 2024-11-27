Mutlaka budayın! Aralık ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler...

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Budama bitki bakımında, bitkilerin sağlıklı kalmasını, daha iyi büyümesini ve gelecek yıl daha fazla çiçek açmasını sağlayan en önemli adımdır. Ancak her bitki ve ağaçlar için budanma zamanları farklılık gösterir.

Aralık ayıda, bahçenizdeki bitki ve ağaçları bahara hazırlık yapmak için en ideal zamanlardan biri olarak öne çıkar.

Özellikle o ağaç ve bitkilerin aralık ayında budanması gelecek seneye daha verimli başlanılmasındaki ilk adımdır.

ARALIK AYINDA BUDANMASI GEREKEN BİTKİ VE AĞAÇ TÜRLERİ

Gül Çalıları

Gül çalıları, kışa dayanıklı olmalarına rağmen, ölü veya hastalıklı dalların budanmasıyla daha sağlıklı hale gelirler. Bu sayede ilkbaharda daha bol çiçek açarlar.

Çit Bitkileri

Özellikle yaprak döken çit bitkileri, aralık ayında budanmanız daha sık ve sağlıklı bir görünüm kazandırmanız için önemlidir.

Süs Çalıları

Forsythia, kızılcık gibi süs çalıları, kış sonunda veya erken ilkbaharda çiçek açan türler için budama işlemi genellikle ilkbahara bırakılır. Ancak, ölü veya hastalıklı dallar yılın herhangi bir zamanında budanabilir.