Muzlar uzun süre kararmayacak! Böyle saklayan 26 gün taze taze yiyecek… 7’den 70’e herkesin severek tükettiği meyvelerin başında muz gelir. Sevilerek tüketilen muz alındıktan kısa bir süre kararma sorunu ile karşı karşıya kaldığından fazla bekletilmeden tüketilmesi gerekir. Ancak uygulayacağınız bu yöntem ile muzları tam 26 gün boyunca hem taze hem de sarı olarak saklayabileceksiniz. İşte, o yöntem…

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Muz hemen her yaştan çoğu kişinin severek tükettiği meyveler arasında ilk sıralarda gelir. Bu denli sevilen bu meyve kısa süre içinde kararma sorunu ile karşı karşıya bırakır.

Tam bu noktada ise muzu daha uzun süre taze ve sarı olarak saklamak için çeşitli yöntemler uygulanır. Hem sağlığımız için oldukça faydalı olan hem de oldukça lezzetli olan muzu saklayabileceğiniz bu yöntemler arasında öyle bir tanesi var ki 26 gün boyunca muzları hem sarı hem de taze tutuyor.

Anında olgunlaşabilen yapısıyla satın alındıktan sonra doğru saklama yöntemi uygulanmadığında kararan muzlar için bir gıda saklama uzmanı TikTok adlı sosyal medya platformunda muz saklama tüyosunu paylaştı.

İşte, muzları 26 gün taze tutan o yöntem…

TikTok'ta 'amycrosslegacy' adlı bir gıda saklama uzmanı 26 gün sonra bile muzları taze tutan saklama yöntemini paylaştı. Bu yöntemi uygulamak için ise, muzları kabuğuyla birlikte doğrayın ve doğradığınız muzları cam bir kavanozun içine koyarak buzdolabına koyun.

Bu yöntemi uygulayan gıda saklama uzmanı muzların tam 26 gün boyunca herhangi kararma olmadan ve oldukça taze olarak saklanabileceğini gösterdi. Üstelik hiçbir kahverengileşme belirtisi yoktu.

Eğer siz muzları kesmeden saklamak istiyorsanız bu meyveleri serin ve ışıktan korunan bir yerde saklamanız olgunlaşmadan aynı tazelikte saklamanıza yardımcı olur. Muzlar ortalama 12 derece civarında saklandığında olgunlaşmayacağından sarı ve taze şekilde tüketilmeye devam edilebilir. Doğrudan güneş ışığı almayan karanlık bir oda en ideal saklama alanı olabilir.