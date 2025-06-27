Naci Görür o iki şehri işaret etti! 'Yediler mertebesinde deprem üretebilir'

Her geçen gün yeni depremler meydana gelemeye devam ederken dün öğle saatlerinde Sivas’ta meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken uyarılar yapıldı.

AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre öğleden sonra saatler 16.34’ü gösterdiğinde merkez üssü Sivas’ın Ulaş ilçesi olan bir 3,9 büyüklüğünde ve 7.07 kilometre derinliğinde olan bir deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin ardından uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür’de endişelendiren bir açıklama geldi. 2 şehri işaret eden Görür, bu noktalardaki fayın yediler mertebesinde deprem üretebileceğini vurguladı.

7 MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR!

Meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Görür, son olarak Sivas’ta meydana gelen depremin ardından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

Görür endişe yaratan açıklamasında, "Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.