Naci Görür tehlikeli diyerek uyarmıştı! O bölge için endişe veren bir araştırma daha… Prof. Dr. Naci Görür’ün 7.4 şiddetinde bir deprem yaşanabileceği hakkında uyarılarda bulunduğu bölge hakkında korkutan bir araştırma yapıldı. Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği araştırmanın sonucu endişelenilmeyecek gibi değil…

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün “Uykularım kaçırıyor” diyerek uyardığı Yedisu Fayı’na ilişkin Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre, Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bir proje gerçekleştirildi.

Projenin ana kapsamında ise kent merkezinin zemini jeofizik ve jeolojik olarak yapılan incelemeler yüzde 70 oranında tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Munzur Üniversitesi uzmanlarının işbirliğiyle yürütülen projede geriye kalan alanların analizi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Haberler doğru…

Projeden sorumlu olan uzmanlar yapılan araştırmalarla birlikte Bingöl’ün depremler üretebileceği yününde çıkan haberlerin doğruluğunu onayladılar. Ancak yaşanacak olan olası bir depremde Bingöl’ün tamamının zarar göreceği konusundaki ayrıntıların doğru olmadığı da vurgulandı.

Prof. Dr. Naci görür uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan-Karlıova tarafındaki Yedisu Fayı’na dikkat çekmişti. Görür Yedisu Fayı’na ilişkin olarak yaptığı uyarısında, “Yalnızca ben değil uluslararası deprem bilimcilerde burada deprem bekleniyor. Bu durum yazılıyor, çiziliyor.

Erzincan ile Karlıova arasında yer alan kısım kırılacak. Erzincan’da meydana gelen hem 1982 hem 1939 depremlerinin stres yüklediği ve henüz kırılmamış bölge burası. En az 7.4 deprem tehlikesi bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.