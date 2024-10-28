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Adana Kozan’da dün akşam 20.07 sularında gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında Naci Görür’den gelen uyarılar korkuttu.

Her gün farklı şehirlerimizde yaşanan depremler sonrası deprem uzmanlarından önemli uyarılar geliyorken dün akşam yaşanan Adana depremi sonrası Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarı ile dikkat çekti.

Görür, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen ve korku ve paniğe neden olan sarsıntı hakkında 6 Şubat depreminin etkileri olduğunu dile getirdi.

ADANA HAKKINDA UYARI YAPMIŞTI!

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından olan Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın deprem riski taşıyan şehirlerden biri olduğunu belirterek, bu bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini daha önce yaptığı uyarılarında da vurgulamıştı.

Olası deprem riskleri ile ilgili yaptığı uyarılarında Doğu Anadolu Fayı'nın kollarının bu bölgede yer aldığını aktaran Görür, enerji transferlerinin bu bölgede bir depremi tetikleyebileceğini ifade etmiş ve Adana’nın konum itibarıyla Doğu Anadolu Fayı ile bağlantılı olduğunu belirterek bu durumun risk oluşturduğunun altını çizmişti.

“DEPREM DİRENÇLİ ADANA’YI KURUN...”

Görür yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı uyarılara dün yaşanan Adana depremi sonrası bir yenisini daha ekleyerek deprem dirençli Adana’nın kurulmasına dikkat çekti.

Görür yaptığı paylaşımda, "Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!" ifadelerini kullandı.