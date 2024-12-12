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Haber Merkezi

12 Aralık 2024 Perşembe günü Saros Körfezi’nde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem Çanakkale ve çevre illerde sarsıntıya neden oldu.

Saat 14.34’te yaşanan depremin ardından deprem uzmanlarından uyarılarda beraberinde geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 4,6, AFAD ise 4,4 olarak duyurdu.

Eceabat ilçesinin 13,52 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği ise AFAD tarafından 25,5 kilometre olarak belirlenirken Kandilli Rasathanesi tarafında ise 14,5 kilometre olarak belirlendi.

Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarısıyla dikkat çekti.

“MARMARA’DA KIRILMASI BEKLENEN KESİMİNİ…”

Prof. Dr. Görür, Saros Körfezi’nde gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde olduğunu vurguladığı açıklamalarında depremin Marmara’da kırılması beklenen kesim içinde etkili olduğu dile getirdi.

Görür X hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, “Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle ya da böyle az çok etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.