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11 Mart 2025 Çarşamba günü saat 21.03’te Irak’ın Margasur ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem Türkiye’de de hissedildi.

Meydana gelen depremler sonrası kritik uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür Hakkari, Bitlis ve Şırnak’ta hissedilen deprem hakkında yaptığı açıklamalar ile endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 7 kilometre derinlikte ve 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Görür açıklamalarıyla ilgi odağı oldu.

“BEKLEDİĞİMİZ BİR DEPREM…”

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Görür, "Dilekli-Yüksekova/Hakkari'de 5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros bindirme zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD tarafından meydana gelen deprem büyüklüğü 4.8 olarak kayıtlara geçerken, Kandilli Rasathanesi tarafından ise büyüklüğü 5 olarak rapor edildi.