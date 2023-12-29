Naci Görür’den korkutan deprem uyarısı: O ilde yaşayanlara geçmiş olsun Malatya’da üst üste yaşanan depremlerin ardından endişeler arttı. Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda vatandaşları uyardı. O ili işaret ederek “geçmiş olsun” dedi.

ensonhaber.com

Türkiye'yi yasa boğan ve Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı etkileyen büyük depremlerin ardından, bölgede geniş çaplı sismik hareketlilik devam ediyor.

Bağımsız depremlerle birlikte, artçı depremler de azalan bir ivmeyle devam etmekte.

Son olarak dün Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşları endişe sardı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depremi ve sonrasında yaşanan sismik hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Naci Görür’den deprem açıklaması

Aktif bir fay hattı olduğunu belirten Naci Görür, depreme ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya Görgü- Yeşilyurt’ta 4,7 deprem oldu. Mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözükmemesine rağmen ben burada son aylardaki depremleri yerine koydum. Sanıyorum burada Malatya-Yeşilyurt-Görgü/Seyituşağı- Doğanşehir arasında aktif bir fay var (Şekil). Bu fay Malatya Fayına paralel. Belkide Doğanşehir Fayı bu alanlara uzanıyor. Geçmiş olsun"