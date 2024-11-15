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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleşen depremin 7 kilometre olduğu belirtildi.

Depremin merkez üssünde saha tarama çalışmaları devam ediyorken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı da bildirildi.

Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerden de hissedilen deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından kritik bir açıklama yaptı.

“BÜYÜK DEPREMLER ÜRETME POTANSİYELİ VAR…”

Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür 4.9 şiddetindeki depremin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Malatya Fayı hakkında yavaş bir fay olduğunu dile getiren Görür deprem üretme potansiyeli konusunda söyledikleriyle tedirginlik yarattı.

Görür yaptığı açıklamasında, "Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin." ifadelerini kullandı.