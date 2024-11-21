Nagihan Karadere’den Survivor itirafı! 2025 Survivor’u…

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Suvivor’a katıldığı her sene hem yarışmadaki başarısı hem de iddialı çıkışlarıyla tanınan Nagihan Karadere 2025 Survivor’u hakkında itiraflarda bulundu.

Yeni sezonu merakla beklenen yarışmanın yarışmacı kadrosu gizemini korumaya devam ediyorken gözler yarışmaya birçok defa katılım sağlayan Nagihan’da kilitlendi.

Geçtiğimiz sezon büyük bir sakatlık yaşamasının ardından yarışmadan ayırılmak zorunda kalan Nagihan 2025 Survivor’u hakkında sessizliğini bozdu.

SURVİVOR GÜNDEMİMİZDE YOK!

Yarışmanın ardından zor günleri geride bırakan Nagihan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde Survivor hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.

Bu yıl Survivor’a katılıp katılmayacağı merak edilen Nagihan sorulara verdiği cevapla şaşırttı. Survivor’un unutulmaz isimlerinden olan Nagihan, 'Survivor gündemimiz yok. Bir teklif de yok. Görüşmede yok. O yüzden ben bu sene nadasa çekileceğim. Yaş itibarıyla ve sağlık sorunları sebebiyle...' diyerek son noktayı koydu.