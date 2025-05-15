Nakit destek 18 bin TL'ye çıktı: Tek şartı var...

İHA

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde ikiz bebek sahibi olan Saadet ve Cuma Çiftçi çifti, hem büyük bir mutluluk yaşadı hem de Şahinbey Belediyesi’nin çeşitli destekleriyle sevindi.

Ailenin üçüncü ve dördüncü çocukları dünyaya gelirken, Şahinbey Belediyesi ekipleri aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, yıllardır sürdürülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında 190 bin bebeğe ulaşıldığı belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü’nden görevlendirilen ebe, anneye bebek bakımı, emzirme ve aşılama konularında bilgilendirmede bulundu.

Belediye ekipleri ayrıca aileye battaniye, çanta, ateş ölçer gibi çeşitli hediyeler takdim etti. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, bebek bezi desteği de bu yılki projeye dahil edildi. Buna göre, ikiz bebeklerin bir yıl boyunca ihtiyaç duyacakları tüm bezler Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacak.

"HER AY DESTEK"

Şahinbey Belediyesi, üçüncü ve dördüncü çocuklar için uygulamaya koyduğu maddi destek kapsamında bu aileye her ay 9 bin TL ödeme yapacak.

Aynı şekilde, hükümetin sağladığı destekle birlikte aile toplamda her ay 18 bin TL maddi yardım alacak.

Vereceği desteklerle ilgili konuşan Tahmazoğlu, "Bunun yanında, üçüncü ve dördüncü çocuklar için maddi destek uygulamamız da mevcut. Bu ailemize ikiz bebek sahibi oldukları için her ay 9 bin TL nakdi destek vereceğiz. Aynı zamanda hükümetimizin de benzer bir uygulaması bulunmakta. Oradan da 9 bin TL alacaklar. Böylece aileye toplamda 18 bin TL tutarında bir nakdi destek sağlanmış olacak. Rabbim evlatlarını bahtiyar eylesin, sağlıkla büyümelerini nasip etsin. Ailemizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.