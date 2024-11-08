Namaz vakitleri: 8 Kasım 2024 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri

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İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 23 Şubat 2024 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Bu gün, İslam alemi için dini duyguların yoğun olduğu önemli günler arasında yer alıyor.

Cuma namazını cemaatle kılacak olanlar camiye gitmeye hazırlanıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı.

Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 8 Kasım 2024 il il cuma namazı saatleri...

8 KASIM CUMA NAMAZI:

İstanbul: 12.53

Ankara: 12.37

İzmir: 13.00

DİYANET EZAN SAATLERİ