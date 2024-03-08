Namaz vakitleri: 8 Mart Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri Ramazan öncesi son cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, vakitleri öğrenmek istiyor. Bugünkü namaz vakitleri, Diyanet tarafından paylaşıldı. Peki, 8 Mart cuma namazı saat kaçta? İşte illere göre namaz saatleri...

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8 Mart cuma namazı, Ramazan ayından önceki son cuma olacak.

Cuma gününe kıymet veren Müminler, ibadetlerini yine en doğru şekilde yerine getirmeye çalışacak.

İslam dininde oldukça önemli olan cuma günleri, öğle namazının cemaatle birlikte kılınması tavsiye ediliyor. Bu vesileyle vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz vakitlerine göre hazırlık yapıyor.

Yaşadığı ile göre namaz vakitlerini araştıranlar, "8 Mart öğle ezanı saat kaçta", "Cuma namazı saat kaçta", "İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri" gibi başlıklara yanıt arıyor.

İşte cuma vakitleri...

8 Mart cuma namazı 2024

İstanbul: 13.20

Ankara: 13.04

İzmir: 13.27