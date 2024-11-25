Nargile ilk ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıktı? İşte merak edilenler...

Hüseyin Topuz

Nargile, yüzyıllardır farklı kültürler arasında köprü kurmuş, zengin bir tarihi geçmişe sahip bir içme aracıdır.

Farsça kökenli "nargil" kelimesinden türeyen nargile günümüzdeki modern tasarımlarına kadar evrilerek geniş bir coğrafyada sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Peki ilk nargile ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Nargile, tarihi kaynaklara göre ilk olarak 16. yüzyılda Hindistan'da kullanılmaya başlanmıştır.

Farsça kökenli "nargil" kelimesinden türeyen nargile, Hindistan'da Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış bir içme aracı olarak ortaya çıkmıştır.

Zamanla İran, Osmanlı İmparatorluğu ve Arap dünyasına yayılmış ve bu bölgelerde oldukça popüler hale gelmiştir.

Özellikle Osmanlı döneminde İstanbul'da kahvehanelerde nargile içmek sosyal hayatın önemli bir parçası olmuştur.