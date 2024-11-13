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Narin Davası | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma ne zaman? Hangi aya ertelendi?

Narin Davası | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma ne zaman? Hangi aya ertelendi? Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. 3 gün süren ilk duruşmada birçok soru yanıtsız kaldı. Mahkeme, ikinci bir tarih ertelendi. Peki, Narin davası 2. duruşma ne zaman, hangi aya ertelendi? İşte duruşma tarihi!