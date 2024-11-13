Narin Davası | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma ne zaman? Hangi aya ertelendi?

Türkiye'nin gözü kulağı, Minik Narin'in davasında...
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın dava süreci devam ediyor.
Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. 3 gün süren ilk duruşmada ‘’Narin’i kim, neden öldürdü, katil bulundu mu?’’ soruları yanıt bulmadı.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Peki, Narin Güran cinayeti davası 2. duruşma ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte, mahkemenin ara kararı ve Narin Güran cinayeti davası 2. duruşma tarihi!
NARİN DAVASINDA İLK DURUŞMA
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma tam 3 gün sürdü. 3 gün boyunca sanıkların, tanıkların ve avukatların dinlendiği davada, katil yine ortaya çıkmadı.
Mahkeme; tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
NARİN GÜRAN 2. DURUŞMA TARİHİ
Heyet, Narin Güran cinayeti davası duruşmasının 26 Aralık 2024 tarihine ertelenmesine hükmetti.