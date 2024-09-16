"Tavşan Tepesi" (Rabbit Hill) kitabı nedir, neyi anlatıyor? Ölümü ile Türkiye'nin yüreğini dağlayan 8 yaşındaki Narin Güran, toprağa verildi. Geriye ise ölümünün ardındaki sır perdeleri kaldı. Birçok iddiaların gündeme geldiği elim olayda son olarak bir kitap ortaya atıldı. Sosyal medyada kullanıcıların gündemine gelen "Tavşan Tepesi" adlı kitap merak konusu oldu.

Yağmur Dinç

Diyarbakır'ın Tavşantepe ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran, toprağa verildi.

Yaşıtları okula giderken cinayete kurban giden Narin, milyonların yüreğini dağladı.

Narin Güran cinayetinde aile ve çevreden birçok kişi gözaltına alındı; oklar ağabey, amca ve anneye çevrildi.

İtirafçılardan gelen bilgiler dahilince derinleşen soruşturmada henüz sır perdesi kalkmadı.

Türkiye, Narin Güran olayını pürdikkat takip ediyor ve suçluların cezalandırılmasını istiyor.

Kolluk kuvvetleri gerekli işlemleri yaparken, sosyal medyada da çeşitli iddialar gündeme geliyor.

"GÖRMEMELİYDİ"

Meslek hayatları boyunca yüzlerce cinayet çözen uzman dedektifler Narin cinayetinin şu şekilde gelişmiş olabileceğini belirttiler:

Narin arkadaşlarından ayrıldıktan sonra evlerinin arkasında bulunan ahıra doğru yürüdü.

Ahırın orada ağabeyiyle yeğenini gördü. İşte tam bu noktada küçük Narin görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabilirdi. Ağabeyi ve yeğeni orada ne yapıyordu...

RİTÜEL İDDİALARI

Başta mağdur olarak görünen Narin’in ailesinin, olayın üzerini kapatmak için çaba sarf ettiği iddiaları dikkatleri çekti.

Arama kurtarma çalışmalarındaki sahte ihbarlar bu durumu doğrularken, Narin'in bir ritüele kurban gittiği iddiaları da ortaya atıldı.

Son olarak, sosyal medyada Narin'in ölüm şekli ile ilgili bir kitaptan söz edildi.

Köy halkının da cinayette parmağı olduğu şüphesi yükselince, akıllara aynı ismi taşıyan "Tavşan Tepesi" romanı geldi.

Kitapta yer alan tavşanlarla yapılan ritüeller, olayla benzeştiğinden konusu ve detayları merak konusu oldu.

Peki, Tavşan Tepesi kitabı konusu nedir, neyi anlatıyor? İşte detaylar...

"RABBIT HILL": TAVŞAN TEPESİ KONUSU

Tavşan Tepesi , Robert Lawson'ın 1945'te Amerikan çocuk edebiyatında mükemmellik ödülü olarak Newbery Madalyası'nı kazanan çocuk romanıdır.

Kitap, II. Dünya Savaşı'nın sonunda, ırksal bütünleşme ve savaştan zarar görmüş Avrupa ülkelerine yardım sağlamanın herkesin aklında olduğu bir zamanda yazılmıştır.

Hikaye Connecticut, Westport yakınlarındaki kırsalda geçiyor.

Hayvan sakinleri, yakındaki evin birkaç yıldır terk edilmiş olması ve hayvanların yiyecek kaynağı olan bakımsız bahçenin kuruyup yok olması nedeniyle acı çekiyor.

Daha sonra eve "Yeni İnsanlar" taşınıyor: Avcılar mı yoksa hayvanlara bakacak dost canlısı bahçıvanlar mı?