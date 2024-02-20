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NASA, Mars'a gidecek ücretli gönüllü arıyor: İşte şartlar

NASA, Mars'a gidecek ücretli gönüllü arıyor: İşte şartlar ABD UIusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2025'te başlayacak bir misyon için dört gönüllü aradıklarını duyurdu. Görev için belirlenen şartlar da açıklandı.