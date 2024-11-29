Nazar boncuğu bile işlemiyor! İşte sürekli nazar değen burçlar

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Astrolojide bazı burçlar, nazarın sıkça hedefi olur ve hayatlarında sürekli engellerle karşılaşırlar.

Bu burçlar, dış etkenlerden daha fazla etkilenebilir ve sürekli nazar değdiğine inanılır.

Yıldızlarının düşük olduğu dönemlerde, bu burçların şanssızlıkları artabilir ve yaşamlarında daha fazla zorlukla karşılaşabilirler.

Peki, nazarın etkisinde kalan ve engellerle boğuşan burçlar hangileri?

1. YENGEÇ

Yengeç burcu, duygusal yapısı ve hassasiyetinden dolayı sıklıkla çevresel faktörlerden olumsuz etkilenebilir. Yıldızları her zaman parlak olmasa da, sevdiklerine duyduğu bağlılık ve içsel gücü sayesinde zorlukların üstesinden gelmeye çalışırlar.

2. AKREP

Akrep burcu, gizemli ve derin kişiliğiyle tanınır, ancak bu bazen onların dış dünyadan uzaklaşmalarına ve şanssızlıklarla karşılaşmalarına neden olabilir. Güçlü iradeleri ve kararlılıkları olsa da, zaman zaman "yıldızları düşük" olabilir.

3. OĞLAK

Oğlak burcu, sürekli olarak çalışkanlık ve sorumluluklarını yerine getirme çabasıyla tanınır. Ancak bazen işleri ağırlaştıran faktörler ve çevresel etmenler nedeniyle başarıya ulaşmada zorluklar yaşayabilir. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, Oğlak burcu her zaman yeniden ayağa kalkmayı başarır.

4. BOĞA

Boğa burcu, sabırlı ve kararlı olsa da, bazen maddi ya da duygusal açıdan karşılaştığı engeller onları zor durumda bırakabilir. Yıldızlarının düşük olduğu anlarda bile sabırlı kalır ve adım adım ilerlemeyi tercih ederler.

5. BALIK

Balık burcu, hayal gücü ve empati yetenekleriyle bilinse de, zaman zaman duygusal dalgalanmalara girerek şanssızlıklar yaşayabilir. Bu burç, sürekli olarak hayal kırıklıklarıyla karşılaşsa da, derin içsel gücüyle yeniden toparlanmayı başarır.