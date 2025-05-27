Ne akacak, ne kokacak! Bir şişe hazırlayın, paspasları sıfırlayın...

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Kapı önü paspaslarının temiz olma ihtimali sıfır...

Dışarıdan gelen toz, çamur, yaprak ne varsa üstüne kalır. Ayakkabımızın altındaki her şey doğrudan paspasa geçer. Hele bir de yağmur yağmışsa, iş iyice çamura döner.

Paspas gün içinde defalarca kullanılıyor ve haliyle hemen kirleniyor.

O yüzden arada bir silkeleyip yıkamak şart, peki ama nasıl? İşte pırıl pırıl yapacak o yöntem...

BİR ŞİŞEDE TEMİZLİK

1 litre ılık suya 2 yemek kaşığı karbonat (sodyum bikarbonat) ekleyin.

İsteğe bağlı olarak birkaç damla limon suyu veya sirke de ekleyebilirsiniz.

Bu karışımı bir sprey şişesine koy veya doğrudan paspasın üzerine dökün.

Sert bir fırçayla paspası güzelce fırçalayın. Bol suyla durulayın ve güneşte kurumaya bırakın.

Soda, kirleri sökmeye ve kötü kokuları gidermeye yardımcı olur. Üstelik kimyasal içermediği için çevre dostudur.