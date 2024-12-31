Ne altın ne de gümüş! Türkiye’nin en değerli taşı olarak biliniyor, değeri şaşkına çeviriyor

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Türkiye’nin önemli yeraltı kaynaklarından biri olan ve Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkarılan halk arasında “Siyah kehribar” olarak da adlandırılan Oltu Taşı, eşsiz özellikleri ve zorlu üretim süreciyle ilgi çekiyor.

Fosilleşmiş reçine ve ağaç gövdelerinden elde edilen Oltu Taşı, genellikle siyah renkte olup nadiren koyu kahverengi, gri veya yeşilimsi tonlarıyla da öne çıkıyor.

Bronz Çağı'na kadar uzanan tarihiyle bilinen bu taş, keşfedildiği günden bu yana mücevherlerde ve süs eşyalarında, tesbih ve kutsal emanet sandıklarında kullanılmış.

DEĞERİ ALTINLA EŞDEĞER

Türkiye’nin önemli yer altı kaynakları arasında olan siyah kehribar, üçte bir oranında altınla eşdeğer olmasıyla biliniyor.

Bu taş, çam ağaçlarının yaralarını iyileştirmek için salgıladığı reçinenin toprak altında 25 ila 50 milyon yıl boyunca kalarak sertleşmesi sonucu oluşan değerli bir fosildir.

Aynı zamanda, sadece estetik bir değer sunmakla kalmayıp yüksek karbon içeriği ve 8064 kcal/kg’a ulaşan kalorifik değeriyle dikkat çeken bir doğal kaynak olarak da öne çıkar.

Sürtünme ile elektriklenme özelliği gösteren ve hafif cisimleri çekebilen bu taş, eşsiz fiziksel özellikleriyle dünyada benzerlerinden ayrılmaktadır.