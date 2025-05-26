Ne buzdolabı ne de fırın! Mutfaklarda en çok elektriği meğer bu cihaz yakıyormuş

Haber Merkezi

Evlerde en çok elektrik harcayan cihazlar genellikle mutfaklarda yer alır. Küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar birçok elektrik harcayan cihazın arasından hangisinin daha fazla elektrik harcadığı ise pek çok kişi için muammadır.

Ancak pek çok kişi enerji harcama noktasında buzdolaplarının ya da fırınlarının diğer elektrikli cihazlara nazaran daha fazla enerji tükettiğini düşünür.

Meğer kimsenin aklına gelmeyen özellikle son yıllarda mutfakların trend tercihleri arasında yer alan bu cihaz enerji tüketiminde zirvede yer alıyormuş.

MUTFAKLARDA EN ÇOK ENERJİ TÜKETEN CİHAZ…

Son yıllarda yüksek verimlilik ve çevre dostu imajıyla bilinen indüksiyon ocakları aslında mutfaktaki en yüksek elektrik tüketimine sahip cihaz konumunda yer alıyormuş.

Yapılan son araştırmalara göre bir indüksiyonlu ocak, yılda ortalama 748 kWh elektrik harcıyor. Bu miktar, yaklaşık 270 kWh tüketen bir buzdolabının neredeyse üç katı.

İndüksiyon ocaklarının bu denli enerji tüketmesinin sebebi ise ısıtma hızlarıyla doğru orantılı olarak öne çıkıyor. Saniyeler içinde yüksek sıcaklığa ulaşmaları, onları pratik hale getirirken aynı zamanda ciddi miktarda elektrik çekmelerine neden olduğundan elektrik faturalarını da kabartabiliyor.