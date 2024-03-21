Ne çiğ kalacak, ne de yağ çekecek! Patatesleri böyle kızartın… Tüm aşçıların uyguladığı, patatesin yağ çekmemesi ve mükemmel pişmesini sağlayan tüyo nihayet gün yüzüne çıktı. Kızartırken bunu yapın, farkı görün.

ensonhaber.com

Ev yapımı patates kızartması, her ne kadar hafif solgun ve fazla yağlı olabilse de, restoranlardaki lezzeti yakalamak mümkün.

Evde yapılan patates kızartmaları genellikle restoranlardakilere kıyasla biraz daha soluk ve yağ çekmiş olabilir.

Ancak, kusursuz altın sarısı ve mükemmel kıtırlık için birkaç püf noktası var.

İşte aşçıların sır gibi sakladığı kızartma yöntemi! Bunu yapınca farka inanamayacaksınız.

Patatesleri 2 kez kızartın

Öncelikle patatesleri orta ısıdaki yağa (135 derece civarı) atıp 7-8 dakika kadar ön kızartma yapın. Ardından bir süzgeç yardımıyla yağını süzüp soğumasını bekleyin.

Patatesler soğurken, yağı tekrar kızdırın (175 derece civarı). İkinci kez 8-10 dakika kadar patatesleri kızartın. Bir süzgeç yardımıyla bir kez daha yağını süzün.

Bu yöntemle patateslerinizin hem içi pişecek hem dışı çıtır çıtır olacak.