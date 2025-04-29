Ne çöp kutusu ne paspas! Banyonun en kirli eşyası bakın ne çıktı

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Ev temizliğinde hemen herkesin en çok zamanını alan yer şüphesiz banyodur. Banyo temizliği oldukça zahmetliyken herkesin gözüne oldukça kirli gelen adeta bakteri yuvası olarak nitelendirilen kirli havlular, banyo paspasları, çöp kutusu ve daha birçok nokta özenle temizlenir.

Ancak herkesin ortak fikirleri arasında yer alan bu en kirli eşyalar meğer kimsenin aklına gelmeyen o eşyada yer alan bakterilerin yanından bile geçemiyormuş.

Her şeyi temizlerken gözünüzden kaçan kirli olabileceğinizi düşünmediğiniz bu eşya meğer bakterilerin en sevdiği noktaların başında yer alıyormuş.

3 BİN 500 FARKLI BAKTERİ İÇERİYOR

Arizona Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda banyonun en kirli eşyasının saç fırçası olduğu ortaya çıktı.

Bakteri yükünü neredeyse tek başına sırtlayan saç fırçası üzerinde yapılan araştırmalar sonucında 3 bin 500 farklı bakteri olabileceği ortaya çıktı.

Saç, kepek, sebum, şampuan ve saç spreyi kalıntıları saç fırçasında birikir. Çoğu kişi, fırçayı temizlerken sadece üzerine yapışan tüyleri çıkarır. Ancak bu yeterli değildir; bakteriler fırçada kalmaya devam eder ve temizlenmedikçe de artış gösterirler.

Saç fırçasını söz konusu bakterilerden arındırmak için ise sık aralıklarla karbonatlı su yardımıyla temizleyin. Bunun için tek yapmanız gereken, bir kaseye 1 litre sıcak su ve 4-5 yemek kaşığı karbonat ekleyerek fırçayı bu suya batırmak.

Ardından birkaç saat (tahta fırça için) veya bir gece (plastik fırça için) bekletin ve ardından iyice durulayarak kurumaya bırakın. Bu yöntemle saç fırçanız bakterilerden arınacak ve banyonuzun en kirli eşyası olmaktan kurtuluacak.