Ne doğalgaz, ne de klima! BİM’e sıcacık yapan radyatör geliyor; işte fiyatı…

Haber Merkezi

BİM, 29 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş tutkunlarını sevindirmeye hazırlanıyor.

Efsane Cuma’ya özel olarak hazırlanan indirimler, evden teknolojiye, mutfak gereçlerinden tekstile kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

Katalogda TCL 55 inç 4K TV, Fakir dik durabilen süpürge ve Kumtel ankastre set gibi evinize değer katacak ürünler yer alırken, mutfakta işinizi kolaylaştıracak tencere setleri ve mutfak gereçleri de oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor.

Kış aylarına hazırlık yapmak isteyenler için katalogdaki radyatör ise büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

Ayrıca tekstil ve kişisel bakım kategorisinde de birçok fırsat bulunuyor. Bu büyük fırsatları yakalamak için 29 Kasım’da BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!

İşte 29 Kasım indirim kataloğu...