Ne Euro ne Dolar! Durduğu yerde değerlendi: İşte, 2025’in en fazla değer kazanan para birimi

Haber Merkezi

2025 yılı döviz piyasalarında ezberleri bozan, hatta küresel ekonomik tahminleri altüst eden tarihi bir gelişmeye sahne oldu.

Yıl başında uzmanlar ve finans çevreleri, klasik bir ikili arasında seçim yapmaya hazırlanıyordu: “Euro mu yoksa dolar mı öne çıkacak?” Ancak bu rekabetin kazananı ikisi de olmadı.

Bank of America tarafından yayınlanan rapora göre, yılın ilk yarısında yaklaşık %40 değer kazanan ve global piyasalarda tüm büyük para birimlerini geride bırakarak zirveye yerleşen para birimi bakın hangisi oldu.

ZİRVEYE YERLEŞTİ!

Bank of Amerika’nın raporuna göre, Dolar, euro ve sterlinin öne çıkması beklenirken; en yüksek performansı Rus Rublesi gösterdi. Yılın ilk yarısında %40’ın üzerinde değer kazanan ruble, yatırımcısına büyük kazanç sağladı.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve ağır ekonomik yaptırımlara rağmen, ruble 2025’in en güçlü para birimi olarak öne çıktı.