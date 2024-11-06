Ne fırında, ne de yağda… İşte patlıcanın en sağlıklı hali

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Patlıcan, yemeklerin vazgeçilmez bir malzemesi olarak pek çok tarifte karşımıza çıkıyor.

Kızartması, közlemesi ve fırınlamasıyla sofralarımızı süsleyen bu lezzetli sebzenin, tüm faydalarından yararlanmak için en doğru tüketim şekli ise uzun zamandır merak ediliyordu.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, çoğumuzun sandığı gibi en sağlıklı yöntem fırınlama değil!

Peki, patlıcanın en sağlıklı hali hangisi?

EN SAĞLIKLI YÖNTEM: KÖZLENMİŞ PATLICAN

Uzmanlara göre patlıcanın tüm vitamin ve minerallerini kaybetmeden sofralarımıza taşınmasının en ideal yolu közleme yöntemi.

Közlendiğinde, patlıcan kabuğunun içinde suyunu koruyor, böylece besin değerleri de maksimum seviyede kalıyor.

Közlenmiş patlıcanın sağlık açısından sayısız yararı bulunuyor. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde beyin sağlığını destekliyor, kansızlığa iyi geliyor ve sindirim sistemini rahatlatıyor.