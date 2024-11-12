Ne güzellik, ne zeka! Bu özelliğe kimse dayanamıyor...

Yağmur Dinç

Bilim dünyasında çığır açan yeni bir araştırma, fiziksel çekiciliğin temelinde zeka veya mizah gibi özelliklerden çok, nezaketin yattığını gösterdi.

British Journal of Social Psychology'de yayımlanan bu çalışmaya göre, insanlar başkalarına karşı nazik ve yardımsever davranan kişileri daha çekici buluyor.

Daha önceki araştırmalarda çekicilik, yüz simetrisi, özgüven ve iletişim becerileri gibi fiziksel özelliklere dayandırılmıştı. Ancak nezaketin bu konudaki etkisi genellikle göz ardı edilmişti.

Bu araştırmada ise 4.192 katılımcının dahil olduğu deneylerle sosyal davranışların güzellik algısına etkisi incelendi.

NEZAKETİN GÜCÜ

Sonuçlar, nazik davranışlar sergileyen bireylerin fiziksel olarak daha çekici algılandığını ortaya koydu.

Mizah ve zeka gibi olumlu özelliklerin çekicilik üzerindeki etkisi ise nezaketin yanında daha sınırlı kaldı.

Araştırma, olumlu sosyal davranışların güzellik değerlendirmelerine etkisini vurgularken, bu konudaki araştırmaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.